В Госдуме высказались о возможном лишении Пугачевой звания народной артистки

Лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР станет возможным только при нарушении с ее стороны Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, передает Telegram-канал «Подъем».

«... да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — пояснил он.

По словам депутата, при таких обстоятельствах по решению суда россиянин может быть лишен наград Советского союза. Шолохов подчеркнул, что поддерживает идею сбора подписей за лишение Пугачевой ее звания. Он отметил, что 76-летняя певица более не является гражданкой Российской Федерации с морально-нравственной точки зрения.

10 августа журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого певица назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

Там не исключили, что слова Пугачевой о Дудаеве могут противоречить статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Также артистку уличили в дискредитации органов власти, вооруженных сил и внешней политики РФ.

Ранее Кадыров прокомментировал рассуждения Пугачевой о Дудаеве.