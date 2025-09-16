Организаторы фестиваля Signal ответили на обвинения, что не отдают деньги за билеты

Организаторы отмененного фестиваля Signal-2025 рассказали «Газете.Ru», что продолжают возвращать деньги за билеты.

По их словам, на данный момент они вернули средства по 4826 билетам. Все обращения фиксируются в системе, и возвраты будут осуществлены по мере обработки. Отмечается, что билеты всех категорий Signal 2025 действительны на Signal 2026.

«Для тех, кто хочет быстрее закрыть вопрос, доступна альтернатива: входной билет на Signal 2025 можно обменять для посещения дружественных фестивалей сезона 2025-2026. Уточнить условия и конвертировать билет можно здесь», — заявили представители мероприятия.

16 сентября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что зрители пригрозили организаторам отмененного фестиваля Signal досудебной претензий из-за невозврата билетов.

По словам одного из покупателей билетов, организаторы больше месяца не могут оформить возврат и перестали выходить на связь. Зритель потратил на билет около 14 тысяч рублей, после чего получил доступ к приложению Vibeapp, где сейчас гости несостоявшегося мероприятия обсуждают возврат денег.

