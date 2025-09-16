На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организаторы фестиваля Signal ответили на обвинения, что не отдают деньги за билеты

Организаторы фестиваля Signal заявили, что вернули деньги по 4826 билетам
true
true
true
close
Пресс-служба фестиваля Signal

Организаторы отмененного фестиваля Signal-2025 рассказали «Газете.Ru», что продолжают возвращать деньги за билеты.

По их словам, на данный момент они вернули средства по 4826 билетам. Все обращения фиксируются в системе, и возвраты будут осуществлены по мере обработки. Отмечается, что билеты всех категорий Signal 2025 действительны на Signal 2026.

«Для тех, кто хочет быстрее закрыть вопрос, доступна альтернатива: входной билет на Signal 2025 можно обменять для посещения дружественных фестивалей сезона 2025-2026. Уточнить условия и конвертировать билет можно здесь», — заявили представители мероприятия.

16 сентября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что зрители пригрозили организаторам отмененного фестиваля Signal досудебной претензий из-за невозврата билетов.

По словам одного из покупателей билетов, организаторы больше месяца не могут оформить возврат и перестали выходить на связь. Зритель потратил на билет около 14 тысяч рублей, после чего получил доступ к приложению Vibeapp, где сейчас гости несостоявшегося мероприятия обсуждают возврат денег.

Ранее в Госдуме призвали создать «голубой огонек» для детей.

