Долина перестала смотреть зарубежное кино после начала СВО

Певица Лариса Долина заявила, что не смотрит зарубежное кино после начала СВО
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Певица Лариса Долина рассказала, что перестала смотреть зарубежное кино после начала специальной военной операции на Украине. Ее слова передает «Daily Storm».

Долина уверена, что после начала СВО россияне стали чаще интересоваться своей культурой – музыкой, литературой, кино. Она привела в пример себя. Как объяснила певица, ее перестало интересовать все зарубежное.

«Например, я вообще сейчас иностранное кино не смотрю», — отметила артистка.

По словам Долиной, на данный момент она одевается исключительно у российских дизайнеров. Она уверена, что отечественные бренды конкурентоспособны с мировыми.

16 сентября Долина сообщила, что выступит для раненых бойцов специальной СВО в рамках акции «Песни и кино — нашим героям». В концерте поучаствуют также Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Денис Майданов, группа «Земляне» и Ирина Дубцова.

Долина заявила о необходимости эмоциональной поддержки для бойцов специальной военной операции на Украине.

Ранее Басков рассказал об угрозах после поддержки СВО.

