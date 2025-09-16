На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина объяснила, почему поддерживает бойцов СВО

Певица Лариса Долина рассказала, что хочет дать моральную поддержку бойцам СВО
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина заявила в беседе с NEWS.ru о необходимости эмоциональной поддержки для бойцов специальной военной операции на Украине.

Долина вспомнила, как в рамках акции с Народным фронтом присылала солдатам Херсонского направления вещи, среди которых были гитары.

«И я видела счастливые лица этих бойцов, которые между боями играли любимые песни на гитарах. Таким образом, это такая вот эмоциональная поддержка, которая нам сейчас так необходима», — поделилась артистка.

Долина выступит для раненых бойцов специальной СВО в рамках акции «Песни и кино — нашим героям». В концерте поучаствуют также Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Денис Майданов, группа «Земляне» и Ирина Дубцова.

16 сентября сообщалось, что Басков поспорил с Ириной Дубцовой на пресс-конференции, посвященной акции по поддержке военных в госпиталях. Во время своей речи Дубцова заявила, что патриотизм должен быть добровольным. Она отметила, что участники акции делают это «с простым человеческим посылом, не с какими-то декорациями». Басков вмешался в рассуждение. Он считает, что звезды должны подавать пример в таких делах.

Ранее Игорь Верник заработал миллионы на аренде.

