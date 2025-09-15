На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Басков спел «Катюшу» в Китае

Певец Николай Басков выступил на концерте в Китае
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Николай Басков выступил на концерте «Мелодии сквозь время и пространство» в Китае. Об этом сообщает RT.

В рамках мероприятия Басков спел «Катюшу». Выступление артиста транслировали на одном из крупнейших китайских каналов Jiangxi TV.

Концерт приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками, а также Году культурных обменов России и Китая.

В мае президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

Ранее Басков рассказал, как дети сравнили его с принцем из «Шрека».

