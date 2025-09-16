Басков поспорил с Дубцовой из-за ее слов про помощь бойцам СВО «для галочки»

Певец Николай Басков поспорил с коллегой Ириной Дубцовой на пресс-конференции, посвященной акции по поддержке военных в госпиталях. Его слова передает «Daily Storm».

Во время своей речи Дубцова заявила, что патриотизм должен быть добровольным. Она отметила, что участники акции делают это «с простым человеческим посылом, не с какими-то декорациями».

«Мне удивительно такое масштабное освещение, потому что все вы делаете это от души, не напоказ, как делают это многие остальные, для галочки какой-то: «Вот, привет, мы съездили, то-то отправили», — рассказала артистка.

Дубцова задалась вопросом, должны ли уже зарекомендовавшие себя хвастаться доставкой гуманитарной помощи. Басков вмешался в рассуждение. Он считает, что звезды должны подавать пример в таких делах.

«Другие сделали для какой-то галочки — и пускай сделали, и слава богу! Лучше что-то делать, чем ничего не делать!» — заявил певец.

Ранее Басков рассказал, как дети сравнили его с принцем из «Шрека».