Испания заявила об отказе от участия в «Евровидении» из-за Израиля

Государственная телерадиокомпания Испании RTVE откажется от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если на сцену выйдет представитель Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз гостелерадиокомпании.
«Испания не станет принимать участие в «Евровидении», если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе», — рассказали в RTVE.
Совет директоров RTVE принял такое решение по предложению его председателя Хосе Пабло Лопеса.
Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.
В декабре состоится заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU), которое определит судьбу израильской телекомпании KAN на конкурсе.
Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. В 2008 российский исполнитель Дима Билан стал лауреатом конкурса с песней «Believe».
Накануне в Нидерландах допустили бойкот музыкального конкурса «Евровидение-2026» в случае, если Израиль примет в нем участие.
Ранее Израилю назвали способ поучаствовать в «Евровидении» в обход бойкота.