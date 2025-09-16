На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Испания заявила об отказе от участия в «Евровидении» из-за Израиля

Гостелерадиокомпания Испании откажется от участия в «Евровидении» в 2026 году из-за Израиля
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Государственная телерадиокомпания Испании RTVE откажется от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если на сцену выйдет представитель Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз гостелерадиокомпании.

«Испания не станет принимать участие в «Евровидении», если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе», — рассказали в RTVE.

Совет директоров RTVE принял такое решение по предложению его председателя Хосе Пабло Лопеса.

Аналогичную позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

В декабре состоится заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза (EBU), которое определит судьбу израильской телекомпании KAN на конкурсе.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. В 2008 российский исполнитель Дима Билан стал лауреатом конкурса с песней «Believe».

Накануне в Нидерландах допустили бойкот музыкального конкурса «Евровидение-2026» в случае, если Израиль примет в нем участие.

Ранее Израилю назвали способ поучаствовать в «Евровидении» в обход бойкота.

