Конкурс «Евровидение-2026» оказался под угрозой из-за бойкота ряда стран

В Нидерландах допустили бойкот музыкального конкурса «Евровидение-2026» в случае, если Израиль примет в нем участие. Об этом сообщила пресс-служба голландской вещательной компании AVROTROS.

«AVROTROS больше не может оправдывать участие Израиля в сложившейся ситуации, учитывая продолжающиеся и тяжелые человеческие страдания в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Компания также заявила о беспокойстве из-за «серьезного ограничения свободы прессы» и вмешательства правительства Израиля в «Евровидение-2025». AVROTROS утверждает, что песенный конкурс использовался в качестве «политического инструмента».

До Нидерландов министр культуры Испании Эрнест Уртасун первым заявил, что Мадрид может отказаться от участия, если Израиль снова окажется в числе конкурсантов. Премьер-министр Педро Санчес открыто выступил за исключение Израиля из конкурса песни «Евровидение».

Ирландская телерадиокомпания RTE поддержала Испанию, назвав участие Израиля «бессовестным» на фоне «ужасающих потерь в Газе». По информации «Би-би-си», Словения тоже близка к бойкотированию песенного конкурса.

70-й конкурс песни «Евровидение», как ожидается, должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.

Ранее стало известно, что США выступит с песней We are champions на «Интервидении».