Израилю назвали способ поучаствовать в «Евровидении» в обход бойкота

EBU предложил Израилю выступить на «Евровидении» под нейтральным флагом
Leonhard Foeger/Reuters

Израилю неофициально назвали способ поучаствовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в обход бойкота от 10 стран. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на собственный источник.

EBU, по информации издания, предложил израильской национальной телекомпании KAN добровольно отказаться от участия в конкурсе в 2026 году либо выступать на сцене под нейтральным, а не под израильским национальным флагом.

Пока неизвестно, какое решение примет телекомпания KAN. Уточняется, что вещатель не хочет отказываться от участия в конкурсе добровольно, опасаясь, что эта временная мера может стать постоянным исключением. Кроме того, добавляет источник, идея выступать под нейтральным флагом непопулярна среди официальных лиц KAN.

Также, продолжает издание, KAN могут предложить опубликовать официальное заявление, осуждающее действия израильского правительства и военных или дистанцирующееся от них.

70-й конкурс песни «Евровидение», как ожидается, должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.

Накануне в Нидерландах допустили бойкот музыкального конкурса «Евровидение-2026» в случае, если Израиль примет в нем участие. До этого министр культуры Испании Эрнест Уртасун первым заявил, что Мадрид может отказаться от участия, если Израиль снова окажется в числе конкурсантов. Премьер-министр Педро Санчес открыто выступил за исключение Израиля из конкурса песни «Евровидение».

Ирландская телерадиокомпания RTE поддержала Испанию, назвав участие Израиля «бессовестным» на фоне «ужасающих потерь в Газе».

Ранее стало известно, что США выступят с песней We are champions на «Интервидении».

