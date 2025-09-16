«Подарил квартиры за 100 млн рублей»: СМИ раскрыли личность любовницы экс-супруга певицы Славы

Подруга экстрасенса Анны Амбарцумян, Виктория Шорикова рассказала на ток-шоу «Малахов», что блогерша тайно встречалась с гражданским супругом певицы Славы Анатолием Данилицким.

Экс-возлюбленный Славы подарил Амбарцумян две квартиры в Москве стоимостью 100 млн рублей.

«Она упоминала супруга певицы Славы в контексте подаренной ей недвижимости — двух квартир на Новом Арбате за 100 миллионов рублей. Аня была умной женщиной, она понимала мужчин и знала, чего хочет», — сказала Шорикова.

Анна Амбарцумян была известна как экстрасенс и блогер, которая регулярно появлялась в качестве эксперта в ток-шоу «Пусть говорят» и «На самом деле» на федеральных каналах. По версии СМИ, один сеанс у женщины мог стоить от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. В июле 2020 года Амбарцумян не стало в результате передозировки наркотическими веществами.

Певица Слава с 2002 года состояла в отношениях с Данилицким. В декабре 2022 года Слава объявила о расставании с отцом дочери. Однако через полгода они воссоединились. Певица призналась, что простила измену возлюбленному, который «хорошо повеселился» в ночном клубе. Но в итоге пара перестала поддерживать прежние отношения.

