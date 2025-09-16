«Завещание есть»: Валентина Талызина оставила дочь без наследства

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина составила завещание в пользу своей внучки Анастасии. Об этом сообщает aif.ru cо ссылкой на источник из окружения семьи.

Согласно завещанию, все имущество перейдет к внучке актрисы. Дочь Валентины Талызиной — Ксения — полностью поддерживает решение матери, исключая возможность каких-либо споров о наследстве.

«Завещание есть. Все останется в семье. Никуда ничего не уйдет. У Талызиной есть единственная наследница, внучка Настя Талызина. Никаких споров нет», — подтвердил инсайдер.

Как отметил юрист Александр Хаминский, наследство включает как материальные, так и нематериальные активы — гонорары от фильмов и мультфильмов, права на сценарий документального фильма о Бунине 1994 года и другие объекты интеллектуальной собственности.

Валентины Талызиной не стало 21 июня этого года. Она дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х. Талызина вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи», «Большая перемена», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Свое 90-летие артистка встретила на сцене Театра Моссовета, где служила на протяжении 67 лет.

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певец Юрий Антонов рассказал о черном списке на «Голубых огоньках».