«Ирония судьбы» и «Простоквашино»: какой была Валентина Талызина в кино и в жизни

После продолжительной болезни в 90 лет скончалась Валентина Талызина — народная артистка РСФСР, одна из самых узнаваемых фигур советского и российского кино. Она вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино». Артистка до последнего работала в театре, свое 90-летие встретила на сцене Театра Моссовета. Какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти и дата похорон

О смерти актрисы стало известно 21 июня — об этом сообщила пресс-служба Театра Моссовета, где Талызина служила более 60 лет:

«Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра».

Его художественный руководитель Евгений Марчелли рассказал ТАСС, что прощание пройдет в здании театра.

«Ориентировочно похороны мы планируем 24 июня, пока решаем», — сообщил ТАСС близкий друг семьи Талызиной медиаменеджер Владек Дарман. Он сказал РИА Новости, что актрису планируют похоронить на Ваганьковском кладбище.

По данным SHOT, самочувствие Талызиной значительно ухудшилось этой весной. В марте у нее появилась сильная тошнота и боли в теле, обследование выявило рак поджелудочной железы. Актриса проходила лечение дома, но скончалась утром 21 июня. Эту же информацию сообщил источник ТАСС.

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Жизнь и карьера

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Отец будущей актрисы работал начальником отдела рабочего снабжения, а мать — кассиром. Незадолго до начала войны семья переехала в белорусские Барановичи. Летом 1941 года родители развелись из-за измены отца. Как писали СМИ, из-за ссоры они забрали дочь из детского сада раньше положенного времени, а через час в здание попала бомба.

После этого Валентину с матерью эвакуировали в Сибирь, где прошло ее детство. Им было тяжело во время войны, однако, по воспоминаниям актрисы, мать никогда не жалела, что не стала бороться за отца.

Юная Валентина хорошо училась в школе, особенно любила литературу и историю. Хотела поступить на исторический факультет, но не смогла сдать экзамены, из-за чего пошла в сельхозинститут на экономиста. Там она начала играть в студенческом театре. Через два года бросила учебу, уехала в Москву и поступила в ГИТИС. Окончила его в 1958 году и начала работать в Театре Моссовета, которому посвятила всю свою профессиональную жизнь.

Роли в кино и театре

Талызина дебютировала в кино в 1963 году, но активную кинокарьеру начала ближе к концу 60-х.

«Я — актриса средних способностей… Я понимаю, с каким трудом далась мне Москва, моя профессия, вся эта жизнь, все эти режиссеры, которые унижали, оскорбляли меня... Больше всего это делали режиссеры кино», — говорила артистка в интервью.

Однако работа в кино принесла ей всесоюзную известность. Среди самых популярных фильмов с ее участием — «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня», «О бедном гусаре замолвите слово». В «Иронии судьбы» она сыграла подругу главной героини, а также озвучила саму Надю — персонажа Барбары Брыльски, чей польский акцент не подходил под советское кино.

Голосом Валентины Талызиной говорит Лилита Озолиню в фильме «Долгая дорога в дюнах», Элеонора Зубкова в картине «ТАСС уполномочен заявить», Лариса Гузеева в фильме «В той области небес», а также мама Дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино». Песня «Кабы не было зимы» в ее исполнении известна всей стране.

В последние годы Талызина реже снималась в кино, однако зритель помнит ее по ролям в сериале «Кухня», в фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Одна из последних ролей Талызиной — в картине для детей «Про Лелю и Миньку», которая вышла на экраны в конце 2020 года.

Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино. 90-летие она встретила на сцене — играла Графиню в спектакле «Пиковая дама».

В 1973 году Талызина стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 1985 получила звание народной артистки. Она также обладает орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2004 году она получила «Золотого орла» в номинации «За лучшую женскую роль на телевидении» (сериал «Линии судьбы»), а в 2011-м аналогичную награду за роль в сериале «Достоевский».

Личная жизнь и семья

Талызина рассказывала, что в школьные годы была влюблена в одноклассника (оказалось, взаимно), но сразу после школы он неожиданно женился на другой. Когда они вновь встретились в Москве через несколько лет, мужчина даже хотел оставить семью ради нее, но Валентина отказала ему.

В 1967 году она вышла замуж за художника Леонида Непомнящего. Они жили в коммуналке, вместе растили дочь Ксению, но союз оказался непрочным: оба изменяли, супруг пил. Через 12 лет они развелись. Талызина больше замуж не вышла. Она хотела сохранить семью ради дочери, но в итоге была рада, что муж ушел.

«Когда одна осталась и поняла, что могу только на себя полагаться, тогда только и состоялась в профессии», — вспоминала она в одном из интервью.

Ксения также стала актрисой. Ее дочь — внучка Талызиной — Анастасия тоже снимается в кино.

Политические взгляды

Талызина никогда не скрывала своей политической позиции. В 2008 году заявила, что не хочет голосовать за Дмитрия Медведева, а в 2012-м — поддержала Сергея Миронова и раскритиковала Владимира Путина, заявив, что «в царское время любой офицер снял бы свою кандидатуру с любого поста, если бы ему кидали такие обвинения».

«На Болотную и на Сахарова я не пошла, потому что обязательно полезла бы на сцену и стала чего-нибудь кричать, забыв о том, что мне 77 лет», — говорила она о протестах.

Однако в 2014 году Талызина поддержала присоединение Крыма и даже написала Путину письмо в поддержку этого решения. Через год на Украине ее внесли в список лиц, угрожающих безопасности страны. В 2022 году Талызина также поддержала военную операцию на Украине, хотя и выразила сожаление, что она началась. В 2023 году резко высказалась об уехавших артистах:

«Это люди без чести и без совести. Мне жалко некоторых из них. Они не знают одного чувства, которое есть у человека. Такое тайное, тайное чувство… Оно, как червяк, будет есть человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где они родились. И всегда будут доказывать себе, что правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда», — сказала Талызина в интервью Вячеславу Манучарову.

В 2023 году артистка публично осуждала певицу Аллу Пугачеву, актрису Лию Ахеджакову и Барбару Брыльску, с которыми вместе играла в кино. В то же время она выступала против вырезания Ахеджаковой из «Иронии судьбы», назвав идею «глупостью».

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Талызина также осудила Эльдара Рязанова. По ее словам, режиссер плохо относился к ней, потому что она не еврейка. Подобные претензии у нее также были к Пугачевой и Ахеджаковой, которые, как она утверждала, якобы имели еврейские корни и скрывали их.

«У Пугачевой папу звали Борух…и она переименовала папу в Бориса. Русской захотела быть. И такая же история у Лии Меджидовны – папой был Нохим, она взяла отчество своего отчима», — говорила Талызина в беседе с Манучаровым.

После 2023 года артистка не давала комментариев об СВО, Украине и политике, однако до этого последовательно поддерживала военную операцию и осуждала тех, кто покинул Россию после начала боев.