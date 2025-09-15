На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Антонов рассказал о черном списке на «Голубых огоньках»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов в беседе с «Абзацем» усомнился в существовании «черных списков» на «Голубых огоньках».

По мнению Антонова, фраза «черный список» звучит незаконно. Он считает, что никакой подобной базы «нет и быть не может». Однако певец не исключил, что у телеканалов существует пул неинтересных для зрителя артистов, которых не приглашают на съемки.

«Музыканту нужно уметь приятно себя вести, быть культурным, громко не обижаться – тогда все будут хотеть с ним работать. Это негласный закон. В Советском Союзе, конечно, были списки нежелательных артистов», — заявил певец.

В декабре 2024 года депутат Госдумы Ольга Германова заявила, что правильная тематика новогоднего шоу может поспособствовать повышению его рейтингов.

По мнению Германовой, в новогодних огоньках должны звучать песни о любви, о счастье, о чуде, о детях и родителях. Она считает, что такие артисты, как Лев Лещенко и SHAMAN, могли бы повысить аудиторию у программы из-за своей популярности.

Ранее Юрий Антонов захотел создать партию по защите животных.

