SHOT раскрыл многомиллионные заработки «Тату» после воссоединения

SHOT: группа «Тату» получит около 30 млн руб. от концерта в Москве

Первый за долгие годы концерт российской группы «Тату», который должен пройти в Москве, обернется многомиллионными гонорарами для солисток коллектива Юлии Волковой и Елены Катиной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, вернувшийся коллектив заработает примерно 30 млн руб. Уточняется, что на сегодняшний день раскуплено более половины билетов.

«Ожидается, что на мероприятие, которое пройдет в конце октября, придет около 4 тыс. зрителей. Самые дешевые билеты стоят 5 тыс. руб., а наиболее дорогие — 30 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Волкова и Катина могут заработать за шоу в российской столице около 15 млн руб., утверждает SHOT. Остальная часть денег с продажи билетов уйдет организаторам концерта — они должны покрыть аренду площадки, работу звукорежиссеров и технического персонала.

Впервые за 15 лет воссоединившаяся группа «Тату» выступит с концертом в Москве, где исполнит свои главные хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Группа была основана в 1999 году, а в 2003 году заняла третье место на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси». Коллектив прекратил деятельность в 2011 году.

Ранее сообщалось, что группа «Тату» откажется от поцелуев на сцене после воссоединения.