Прохор Шаляпин поднял гонорар на 200 тыс. рублей

SHOT: певец Прохор Шаляпин поднял гонорар до 1,1 млн рублей
Певец Прохор Шаляпин поднял свой гонорар. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Шаляпин поднял цену на 200 тысяч рублей на выступления на частных мероприятиях. Артист готов провести мероприятие за 1,1 млн рублей. Отмечается, что за эту сумму певец будет выступать 4 часа. В его услуги входит не только роль ведущего, но и певца.

SHOT добавил, что райдер Шаляпина – скромный. Он готов сидеть в экономе на месте с увеличенным пространством для ног, если у организатора не хватает средств на бизнес-класс. В номере отеля исполнителя должна быть горячая вода. Артист также просит немного закусок, несколько банок газировки, виски и флакон лака для волос в гримерку.

В мае Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину, — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

Ранее Шаляпин назвал сумму своей предположительной пенсии.

