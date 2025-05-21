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Прохору Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа

Певцу Шаляпину предложили работу с командировками на Мальдивы
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shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певцу Прохору Шаляпину предложили работу после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На это обратило внимание издание Super.

На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра. В именном объявлении Шаляпину предлагают должность «координатора по организации рабочего кайфа».

Среди возможностей, которые предлагают Шаляпину — командировки на Мальдивы, право вставать не раньше обеда и жить на чужие деньги. Из требований — продолжать быть красивым и хотя бы на полчаса в день появляться в офисе (с предоставлением бизнес-такси).

Еще в начале мая 2025 года Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда, лежа в кровати.

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил он.

21 апреля 2024 года Шаляпин сообщил, что потратил 14 млн рублей на квартиру в Подмосковье. По словам певца, отданные за недвижимость средства он заработал на рекламе.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что в детстве мечтал петь в необычном месте.

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