Прилучный о двухлетнем сыне: «Маленький тестостероновый мужичок»

Актер Прилучный назвал двухлетнего сына тестостероновым мужичком
Караван

Актер Павел Прилучный назвал своего 2-летнего сына от Зепюр Брутян Микаэля обаятельным. Об этом звезда «Мажора» рассказал в совместном с супругой интервью журналу «Караван историй».

«Он уже такой маленький тестостероновый мужичок. Ему нравятся девочки. Он летает с нами в самолете и, если видит красивых девушек, то будет за ними ходить», — признался артист.

Прилучный предположил, что Микаэль пойдет по стопам родителей — станет артистом. По его словам, мальчик «очень сильно рвется вырасти» и «жаден до знаний».

Супруга актера Зепюр Брутян добавила, что с самого рождения родители заметили в ребенке необычные способности, из-за чего отец даже прозвал его «инопланетянин».

«Мне кажется, что сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, c такими мудрыми глазами. Микаэля с самого рождения Паша называет «инопланетянин». Ему сейчас два года и четыре месяца, он уже хорошо говорит на русском, на английском, старается немножечко на армянском», — сказала она.

Прилучный и Брутян познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.

