«Стал похож на Ревву»: Дмитрия Нагиева обвинили в заносчивости

Автор Telegram-канала «Небожена» обвинил актера Дмитрия Нагиева в заносчивости, поскольку звезда «Чикатило» с иронией ответил на вопрос журналиста «Известий» о том, удалось ли ему выбраться из амплуа комедийного актёра.

В ходе беседы с корреспондентом Нагиев переспросил: «Даже Чикатило смешной получился? И «Непрощенный» Виталий Калоев тоже, наверное, у вас вызвал улыбку?». Актер указал на ряд своих драматических ролей и понадеялся, что его биографы впоследствии ответят на этот вопрос. Ему же «все равно», так как он искренне относится ко всему, что делает.

«Нагиев сейчас снимается в 12-х «Елках» и довольно заносчиво сказал о своих последних ролях. Так ведь действительно Чикатило и Калоев в его исполнении вышли комичными, гротескными… Нагиев стал похож на Ревву в своем идиотском чувстве собственной важности», — сказано в посте «Небожены».

До этого Дмитрий Нагиев называл актерскую профессию абсолютно зависимой и завистливой, где тяжело сохранить «мужское лицо». Он отмечал, что деятельность не приносит огромного состояния — артист «не зарабатывает миллиарды».

