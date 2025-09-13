На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Стал похож на Ревву»: Дмитрия Нагиева обвинили в заносчивости

Актера Дмитрия Нагиева сравнили с Реввой из-за чувства собственной важности
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Автор Telegram-канала «Небожена» обвинил актера Дмитрия Нагиева в заносчивости, поскольку звезда «Чикатило» с иронией ответил на вопрос журналиста «Известий» о том, удалось ли ему выбраться из амплуа комедийного актёра.

В ходе беседы с корреспондентом Нагиев переспросил: «Даже Чикатило смешной получился? И «Непрощенный» Виталий Калоев тоже, наверное, у вас вызвал улыбку?». Актер указал на ряд своих драматических ролей и понадеялся, что его биографы впоследствии ответят на этот вопрос. Ему же «все равно», так как он искренне относится ко всему, что делает.

«Нагиев сейчас снимается в 12-х «Елках» и довольно заносчиво сказал о своих последних ролях. Так ведь действительно Чикатило и Калоев в его исполнении вышли комичными, гротескными… Нагиев стал похож на Ревву в своем идиотском чувстве собственной важности», — сказано в посте «Небожены».

До этого Дмитрий Нагиев называл актерскую профессию абсолютно зависимой и завистливой, где тяжело сохранить «мужское лицо». Он отмечал, что деятельность не приносит огромного состояния — артист «не зарабатывает миллиарды».

Ранее телеведущий Ургант заявил, что чувствует на себе давление в последние 3 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами