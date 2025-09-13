Гонорары звезд «Квартета И» упали в семь раз

SHOT: владельцы киностудии «Стрела» Барац и Хаит заработали 20,6 млн рублей в 2024 году

Гонорары звезд комик-группы «Квартет И» упали в семь раз за последние пару лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, владельцы киностудии «Стрела» Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков в 2023-м заработали 142,1 млн рублей, а в 2024-м — только 20,6 млн. Фильм киностудии «Один день в Стамбуле», вышедший в 2024 году, провалился в прокате.

На продаже лицензий кино для онлайн-сервисов звезды «Квартета И» за прошлый год заработали 1,3 млн рублей, из них 716 тысяч — за кино «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

Артисты признают, что самые большие гонорары получали в конце нулевых – начале десятых. Тогда они входили в список самых богатых актеров в России и считались долларовыми миллионерами.

