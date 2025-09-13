На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гонорары звезд «Квартета И» упали в семь раз

SHOT: владельцы киностудии «Стрела» Барац и Хаит заработали 20,6 млн рублей в 2024 году
«Централ Партнершип»/РИА «Новости»

Гонорары звезд комик-группы «Квартет И» упали в семь раз за последние пару лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, владельцы киностудии «Стрела» Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков в 2023-м заработали 142,1 млн рублей, а в 2024-м — только 20,6 млн. Фильм киностудии «Один день в Стамбуле», вышедший в 2024 году, провалился в прокате.

На продаже лицензий кино для онлайн-сервисов звезды «Квартета И» за прошлый год заработали 1,3 млн рублей, из них 716 тысяч — за кино «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

Артисты признают, что самые большие гонорары получали в конце нулевых – начале десятых. Тогда они входили в список самых богатых актеров в России и считались долларовыми миллионерами.

Накануне сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров может зарабатывать миллионы рублей на поминках. По данным издания «Абзац», шоумен снова начал принимать заказы на ведение мероприятий.

Ранее звезда «Лихих» попросил вернуть одну особенность девяностых.

