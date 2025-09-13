На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Киселев раскрыл неожиданную сторону Татьяны Митковой: «Точные удары»

Медиаменеджер Киселев поздравил с 70-летием телеведущую Миткову
Алексей Никольский/РИА Новости

Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев поздравил с юбилеем главного редактора службы информации телеканала НТВ, телеведущую Татьяну Миткову. Неожиданную сторону журналистки он раскрыл в беседе с РИА Новости.

«Таня навсегда останется пленительно красивой женщиной, ее интонация в телевизионных новостях заложила золотой стандарт профессии. Надеюсь, Таня еще долго будет радовать своих поклонников красивой ездой на горных лыжах и точными ударами на теннисном корте», — сказал медиаменеджер.

13 сентября 2025 года Татьяна Миткова празднует 70-летие. Телеведущая начала карьеру в 1980-х и стала одной из самых узнаваемых ведущих новостей в стране. За вклад в телевещание Миткова получила несколько престижных наград, в том числе премию ТЭФИ.

С 2009 года Миткова борется с онкологическим заболеванием. Спустя семь лет медики обнаружили у нее метастаз, и с того момента она регулярно получает лечение. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает работать и сохраняет активный образ жизни, как она сама рассказывала.

В июле 2025 года СМИ сообщали о госпитализации Митковой.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, кто заменил Аллу Пугачеву на российской сцене.

