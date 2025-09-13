Министр культуры ЮАР сказал, что делает Петербург культурной столицей мира

Министр спорта, искусств и культуры ЮАР Гейтон Маккензи рассказал, что, на его взгляд, делает Санкт-Петербург культурной столицей мира. Южноафриканского политика цитирует ТАСС.

На полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Маккензи заявил, что культуру в Петербурге видит не только на бумаге.

«Культура проявляется в ваших зданиях, в музыке, звучащей на ваших улицах, в гостеприимстве, в том, как ведут себя люди в этой стране», — поделился он.

Кроме того, министр назвал Санкт-Петербург «Меккой культуры» и призвал творческих людей обязательно посетить этот «волшебный» город для вдохновения.

«В него невозможно не влюбиться. Я влюблен в Санкт-Петербург», — заключил Маккензи.

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Центральным событием форума стало мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

