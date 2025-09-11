Петербуржец нашел в мусорном баке раритетную катушку с фильмом «Брат»

Житель Санкт-Петербурга Максим обнаружил в мусорном баке у «Ленфильма» раритетную бобину с записью фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова, и теперь пытается продать ее на аукционе. Об этом сообщает Telegram-канал «78|Новости».

«Про пленку мне совершенно ничего неизвестно, кроме того, что это третья пленка из десяти», — сообщил продавец катушки.

Объявление на профильном сайте заинтересовало поклонников творчества Балабанова. Продавец утверждает, что среди желающих заполучить пленку оказалась даже жена выдающегося режиссера. По информации канала, она предложила Максиму 100 тыс. руб. за раритет. Однако обладатель ценной находки решил не торопиться с ее продажей.

«Я буду продолжать аукцион. У меня больше полутора тысяч просмотров объявления, почти 80 человек в избранном, люди интересуются, отписываются, мы потихоньку общаемся, цена потихоньку корректируется в сторону увеличения», — сообщил продавец.

По словам Максима, бобина с пленкой ждала его в мусоре, неподалеку от одного из корпусов «Ленфильма». Подлинная ли это пленка, и как она оказалась на помойке – предстоит еще выяснить, говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме заявили, что новый закон о традиционных ценностях в кино позволит россиянам переосмыслить отношение к криминальным фильмам Балабанова.