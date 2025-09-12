На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman рассказал, какой ритуал выполнит перед «Интервидением»

Певец Shaman заявил, что крестится перед выходом на сцену
Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал, какой ритуал выполняет перед выходом на сцену. Его цитирует NEWS.ru.

«Традиция перекреститься три раза перед тем, как выйти на сцену», — сказал он в ответ на вопрос о своих традициях перед важными мероприятиями.

20 сентября, артист выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» под девятым номером.

Жеребьевка стран-участниц конкурса прошла в национальном центре «Россия» в Москве 12 сентября.

Представительнице Кубы Сулеме Иглесиас Саласар достался первый номер.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, участие в конкурсе примут представители Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, ЮАР, США и других стран.

Указ о проведении «Интервидения» подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире.

Ранее Shaman отменил концерт в Сочи из-за «Интервидения».

