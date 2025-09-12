«Звоните своим родителям и близким»: Александр Маршал дал совет россиянам

Заслуженный артист России Александр Маршал призвал россиян не пренебрегать общением с родными. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на юбилейном концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной «В кругу друзей».

Он признался, что скучает по своим родителям, которых не стало. По его словам, они и его сестра являются самыми главными воспоминаниями о детстве.

«Я вам просто хочу посоветовать от чистого сердца. Звоните своим родителям и близким своим как можно чаще. Потому что придет такое время, когда некому будет позвонить. Не дай бог, конечно, но это наша жизнь», — отметил Маршал.

Артист добавил, что его родители помогли ему сделать первые шаги в музыке. Он ходил и в музыкальную, и в общеобразовательную школы одновременно.

Народный артист России Филипп Киркоров на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей» до этого признался, что доставал для Ларисы Долиной джинсы и книги «из-под полы». Он уточнил, что они знакомы около 40 лет. По его словам, во времена СССР приобрести можно было далеко не все. Певцу удавалось достать некоторые вещи в Болгарии благодаря связям.

Ранее Александр Маршал рассказал, как на него влияет партнерша младше на 36 лет.