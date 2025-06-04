Певец Александр Маршал рассказал, как на него влияет партнерша младше него на 36 лет. Его цитирует «Пятый канал».
67-летний артист заявил, что журналистка Карина Нугаева влияет на него своей молодостью и красотой.
«Иногда хочется поворчать, а я торможу, потому что понимаю, что в этот момент я уподобляюсь каким-то своим воспоминаниям о моих дедушках, папе, маме, когда они ворчали, когда я что-то делал не так», — делится артист.
По словам Маршала, их с партнершей не смущает разница в возрасте.
«Я думаю, возраст здесь ни при чем. Если нет любви, то ничего не получится. Надо любить друг друга и все», — сказал певец.
Александр и Карина уже восемь лет вместе и начали задумываться о совместных детях, но пока не хотят подробно говорить об этих планах.
Накануне Прохор Шаляпин рассказал, что стал отцом.
Ранее Роза Сябитова назвала аморальными отношения с большой разницей в возрасте.