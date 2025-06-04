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Александр Маршал рассказал, как на него влияет партнерша младше него на 36 лет

Певец Маршал заявил, что партнерша влияет на него молодостью и красотой
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Певец Александр Маршал рассказал, как на него влияет партнерша младше него на 36 лет. Его цитирует «Пятый канал».

67-летний артист заявил, что журналистка Карина Нугаева влияет на него своей молодостью и красотой.

«Иногда хочется поворчать, а я торможу, потому что понимаю, что в этот момент я уподобляюсь каким-то своим воспоминаниям о моих дедушках, папе, маме, когда они ворчали, когда я что-то делал не так», — делится артист.

По словам Маршала, их с партнершей не смущает разница в возрасте.

«Я думаю, возраст здесь ни при чем. Если нет любви, то ничего не получится. Надо любить друг друга и все», — сказал певец.

Александр и Карина уже восемь лет вместе и начали задумываться о совместных детях, но пока не хотят подробно говорить об этих планах.

Накануне Прохор Шаляпин рассказал, что стал отцом.

Ранее Роза Сябитова назвала аморальными отношения с большой разницей в возрасте.

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