«При нарушении – запрет»: в Госдуме предложили новое правило для артистов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выступил с инициативой о введении обязательного контроля артистов на алкоголь перед выступлениями. Его слова передает «Лента.ру».

По словам Милонова, звездам отечественной эстрады нужно, во-первых, запретить употреблять алкоголь, а во-вторых, внедрить систему их проверки с помощью алкотестеров перед каждым выходом на сцену.

«Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль», — заявил он.

8 сентября настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко заявил о необходимости разрешить на законодательном уровне закидывать тухлыми яйцами артистов, которые негативно влияют на общество и позволяют себе провокационные номера на сцене.

Позднее эту идею раскритиковал Виталий Милонов, предположивший, что подобная инициатива приведет к расколу общества. Он также отметил, что этими методами смогут пользоваться сообщества с антитрадиционным настроением.

Ранее сообщалось, что РПЦ может отлучить Пугачеву от причастия из-за фиктивного брака с Киркоровым.