Милонов предрек раскол общества из-за идеи священника кидать тухлые яйца в артистов

Депутат Милонов выступил против идеи священника кидать в артистов тухлыми яйцами
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RTVI раскритиковал идею протоиерея Александра Ильяшенко разрешить россиянам закидывать «плохих артистов» тухлыми яйцами.

По мнению Милонова, если разрешить подобные идеи, то неясно, как судить в таких ситуациях. Он отметил, что этими методами смогут пользоваться сообщества с антитрадиционным настроением. Депутат заявил, что настоящая «русская традиция — это традиция уважения друг к другу».

«А если он своим тухлым яйцом засветит прямо в глаз и что-то произойдет? Не надо. Не надо и потому, что может и обратка прилететь. Это раскалывает общество. Мне какие-то вещи, может быть, не нравятся больше, чем уважаемому протоиерею, но кидаться яйцами не стоит», — уверил депутат.

8 сентября настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко заявил о необходимости разрешить на законодательном уровне закидывать тухлыми яйцами артистов, которые негативно влияют на общество и позволяют себе провокационные номера на сцене.

Ранее Мишу Маваши приговорили к тюремному сроку на Украине.

