РПЦ может отлучить Пугачеву от причастия из-за фиктивного брака с Киркоровым

Иеромонах Макарий: Пугачеву можно отлучить от причастия из-за брака с Киркоровым

Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий заявил, что Аллу Пугачеву могут отлучить от причастия из-за фиктивного брака с Киркоровым. Его слова передает «Абзац».

В интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева призналась, что ее брак с Филиппом Киркоровым был пиар-ходом. Певица решила поддержать молодого артиста, выполняя просьбу его тяжелобольной раком матери Виктории. Помимо узаконивания отношений в ЗАГСе, пара также обвенчалась в церкви.

Иеромонах Макарий заявил в беседе с «Абзацем», что церковь ничего не может сделать с подобным «жульничеством».

«Аллу Пугачеву можно было бы отлучить от причастия, так она в другой храм пойдет. Она в любом случае будет отвечать перед Богом. Верующие люди не нарушают исповеди», — заявил он.

В 1994 году Киркоров и Пугачева сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. В 2011-м Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

После начала специальной военной операции на Украине Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее певица Алсу призналась, что всегда была под опекой мужчин.