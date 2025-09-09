Голикова об отмене русской культуры за рубежом: «Попытки попритихли»

Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила в беседе с ТАСС, что наблюдает снижение попыток «отмены» отечественной культуры на международной арене.

«Абсолютно согласна, [попытка «отмены»] попритихла. Во многом это связано с позицией России, нашего президента и тем, что мы делаем в реальности. <…> Это подтверждение тому, что отменить невозможно ничего, а нашу культуру — прежде всего», — заявила она.

Голикова отметила, что несмотря на то, что в Европе предпринимались попытки отменить гастроли дирижера Валерия Гергиева, но Международный конкурс имени П.И. Чайковского состоялся. Она заявила: «Все равно все приехали», — уточнив, что также по плану прошел Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова.

21 июля стало известно, что запланированный на 27 июля концерт Валерия Гергиева в Италии отменен. Симфонический концерт должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против его участия в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

На этом фоне итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил, что в Италии будут праздновать Национальный день против русофобии. Он подчеркнул необходимость этого дня в ответ на недавний акт русофобии, проявившийся в отмене концерта Гергиева.

