Большой театр начинает юбилейный сезон с премьеры в постановке оперного певца

Большой театр открывает 250-й сезон премьерой оперы «Иоланта»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Большой театр начнет 250-й сезон с премьеры оперы Петра Чайковского «Иоланта». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Там рассказали, что премьерные спектакли пройдут на Новой сцене 11–14 сентября. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев, а режиссером-постановщиком и художником по костюмам стал ведущий солист оперной труппы театра Эльчин Азизов. Он спел партию Эбн-Хакиа в «Иоланте» на сцене Большого 59 раз.

«Моя «Иоланта» — это не строгая реконструкция эпохи, а скорее волшебная сказка, в которой эмоции и музыка первичны, а окружающий мир им тонко подыгрывает», — описал новое прочтение оперы Азизов.

Основой «Иоланты» стала драматическая поэма датского драматурга Генриха Герца «Дочь короля Рене» о чудесном исцелении слепой принцессы.

В августе стало известно, что Большой театр подал в суд на спекулянтов билетами. По версии следствия, в 2017 году ответчики создали сайты-двойники Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра, Консерватории имени Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и через них незаконно продавали билеты по завышенным ценам. В 2024-м их признали виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Фигуранты получили условные и реальные сроки. Этим летом Большой театр обратился в суд с иском о компенсации за нарушение исключительного права.

Ранее ушла проработавшая в Большом театре более 20 лет пресс-секретарь.

