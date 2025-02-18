Проработавшая в Большом театре более 20 лет пресс-секретарь ушла

Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова в своем Telegram-канале написала об уходе с поста после более чем 20 лет работы.

Она сообщила, что понедельник, 17 февраля, был ее последним днем работы в учреждении и завершением «важнейшего и прекрасного этапа» ее жизни. Новикова отметила, что за годы работы встретила гениальных людей, которые стали ее друзьями, соприкоснулась со множеством спектаклей, путешествовала и получила массу впечатлений.

«Большой театр — великий театр. Он навсегда в моем сердце», — отметила женщина.

Исследователь современной хореографии, создатель проекта о современном танце No Fixed Points Вита Хлопова в посте по поводу ее ухода из Большого театра назвала Новикову суперпрофессионалом с харизмой, языками, высокими стандартами, знанием дела и любовью к своей работе.

«Когда только-только начинала, какой-то микро-нано блогер интернета, я писала ей письма с просьбой об аккредитации, и в отличие почти от всех театров, она всегда мне отвечала. Находила возможность показать спектакль. Не первым составом, не премьеру, но хоть как. И я тогда невероятно удивлялась, ведь это Большой театр, чего ей самой отвечать какой-то девчонке, когда у нее огромный пул настоящих газетных критиков. Но это и есть профессионализм», — вспомнила Хлопова (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Новикова родилась в Ленинграде. После французской спецшколы она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а также изучала актерское мастерство и театроведение в американском театральном центре Юджина О'Нила и финансирование и экономику культуры в парижском институте Дофина. Прежде чем присоединиться к команде Большого театра в январе 2001 года, Новикова занималась международной работой в петербургском театре клоунады «Лицедеи» и руководила пресс-службой Мариинского театра.

Ранее Мария Миронова высказалась о своем «увольнении» из театра «Ленком».