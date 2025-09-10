На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ким Кардашьян заподозрили в романе с популярным рэпером

Звезду реалити-шоу Кардашьян заподозрили в романе с рэпером Дрейком
chrisappleton1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

44-летнюю предпринимательницу и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян и 36-летнего популярного рэпера Дрейка заподозрили в романе. Поводом для этого стали новые фотографии знаменитостей в социальных сетях, пишет The Sun.

И Кардашьян, и Дрейк опубликовали фотографии из предположительно одного и того же особняка с колоннами на озере Комо, Италия.

Один из фанатов на форуме Канье Уэста на Reddit обратил на это внимание и поделился подборкой снимков, доказывающих, что Дрейк и Кардашьян могут отдыхать в особняке вместе.

В 2022 году Ким Кардашьян развелась с рэпером Канье Уэстом. После этого она недолгое время встречалась с комиком Питом Дэвидсоном.

Накануне сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров оставил в своем владении все имущество и банковские счета после развода.

Ранее Канье Уэста вызвали в суд за угрозы обрить школьников наголо.

