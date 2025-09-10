Ким Кардашьян заподозрили в романе с популярным рэпером

44-летнюю предпринимательницу и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян и 36-летнего популярного рэпера Дрейка заподозрили в романе. Поводом для этого стали новые фотографии знаменитостей в социальных сетях, пишет The Sun.

И Кардашьян, и Дрейк опубликовали фотографии из предположительно одного и того же особняка с колоннами на озере Комо, Италия.

Один из фанатов на форуме Канье Уэста на Reddit обратил на это внимание и поделился подборкой снимков, доказывающих, что Дрейк и Кардашьян могут отдыхать в особняке вместе.

В 2022 году Ким Кардашьян развелась с рэпером Канье Уэстом. После этого она недолгое время встречалась с комиком Питом Дэвидсоном.

