Канье Уэста вызвали в суд за угрозы обрить школьников наголо

Канье Уэста вызвали в суд для дачи показаний по иску о школе рэпера

Американского рэпера Канье Уэста (Йе) вызвали в суд для дачи показаний по иску, поданному против него бывшим сотрудником его частной школы «Donda». Об этом сообщает TMZ.

Уэст должен явиться в суд лично. Иск подал мужчина по имени Тревор Филлипс в апреле 2024 года. Он утверждает, что работал в школе, и говорит, что рэпер часто делился антисемитскими взглядами с сотрудниками, а однажды пригрозил обрить учеников наголо и «устроить в школе тюрьму».

Кроме того, написал в иске Филлипс, Канье Уэст якобы запугивал темнокожих сотрудников. В иске он обвиняет рэпера в дискриминации и создании враждебной рабочей среды и требует возмещения ущерба.

В августе чешские активисты выступили против переноса концерта Канье Уэста с отмененного фестиваля в Словакии в Прагу. Инициаторы чешской петиции указывают на то, что Йе в своих треках и высказываниях восхвалял нацистского лидера Адольфа Гитлера, неоднократно оправдывал нацизм, а также продавал футболки со свастикой.

Ранее уехавшую из России актрису Ксению Раппопорт заметили у дома задержанной Аглаи Тарасовой.