Дмитрий Дибров оставил жену без имущества и денег после развода

«КП»: телеведущий Дибров оставил все имущество при себе после развода
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров оставил в своем владении все имущество и банковские счета после развода. Об этом сообщила kp.ru подруга модели Полины Дибровой.

По словам приятельницы модели, Диброва ушла «в одних трусах» после развода. Как она заявила, в мировом соглашении указано, что телеведущий не в праве говорить о ней негативные вещи. Взамен его бывшая жена не должна претендовать на имущество шоумена.

«Так что Дибров с финансовой точки зрения в плюсе, а мог бы остаться без половины имущества и сбережений, да еще и с выплатой больших алиментов. Как минимум тысяч 300 рублей (в общей сумме) ему пришлось бы каждый месяц отдавать бывшей жене», — заявила подруга модели.

Знакомая знаменитости добавила, что Дибровы договорились на совместную опеку детей. Дети будут жить как у отца, так и у матери.

«Конечно, Дима переживает, в таком возрасте остаться одному тяжело. Но, думаю, в одиночестве он долго не пробудет. Дибров уже проявляет активный интерес к молодым дамам», — рассказала источник.

Подруга Дибровой заявила, что у телеведущего и модели были кризисы в отношениях из-за финансовых трудностей. По ее словам, после инсульта и ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?» шоумен не мог зарабатывать на прежнем уровне и имел нестабильный доход.

Ранее Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой.

