На Украине объявили о подозрении Тимати в незаконном пересечении границы

Офис генерального прокурора Украины заочно объявил подозрение рэперу Тимати (он же — Тимур Юнусов) из-за того, что музыкант «неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины» и ездил в Крым. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства.

Тимати обвиняют в нарушении части 2 статьи 332-1 УК Украины. Его подозревают в «незаконном въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее с целью причинения вреда государственным интересам» Украины.

В посте ведомства также сказано, что Юнусов принимал участие минимум в семи «пропагандистских концертах» в Крыму, включая митинг-концерт в г. Симферополе «по случаю годовщины аннексии».

В генпрокуратуре отметили, что до этого Тимати также «неоднократно открыто выражал поддержку президенту РФ на выборах» и участвовал в различных государственных политических мероприятиях.

В начале июня сообщалось, что 5-летний сын Тимати смотрит Парад Победы за завтраком. Блогерша Анастасия Решетова назвала Парад Победы в Москве любимым роликом Ратмира, поскольку сын часто смотрит ролик в свободное время.

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