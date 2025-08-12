На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине объявили в розыск певца Дениса Майданова

СБУ объявила в розыск певца и депутата Дениса Майданова
Алексей Никольский/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца и депутата Государственной думы РФ Дениса Майданова. Об этом сообщает ТАСС.

Майданов находится в розыске на Украине еще с апреля 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. СБУ отнесла певца к категории лиц, которые приговорены к лишению свободы.

В 2017 году личные данные Майданова были внесены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» за поддержку действий России и посещения Крыма.

11 августа сообщалось, что СБУ объявила в розыск депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку, заслуженного мастера спорта России Светлану Журову.

До этого на Украине объявили в розыск депутата Госдумы, публициста и победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана.

Ранее на Украине предъявили обвинение Владимиру Соловьеву за призывы освободить новые регионы.

Новости Украины
