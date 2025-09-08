На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Проблемы ментального здоровья»: экс-участник «Братьев Грим» ответил на обвинения в русофобии

Экс-участник «Братьев Грим» Бурдаев отказался комментировать обвинения близнеца в русофобии
Саверкин Александр/ТАСС

Бывший солист группы «Братья Грим» Борис Бурдаев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ссору с братом-близнецом Константином — экс-партнером по поп-коллективу. По данным Telegram-канала Mash, Константин сейчас просит заказчиков не ассоциировать его с родственником, так как тот якобы является наркоманом и русофобом, проживающим в Грузии.

«Не считаю весь этот нелепый шум по поводу моей персоны поводом для общения. Я занимаюсь исключительно сочинением музыки и публикацией связанного с ней контента. То, о чем вы сейчас упоминаете [политическая позиция, употребление запрещенных веществ], не является моей компетенцией. Это прерогатива людей иной профессии и квалификации. Проблемы ментального здоровья людей, занимающихся подобными заявлениями, — совсем не моя чашка чая. В ближайшее время у меня намечается большое количество новых релизов. Наверное, тогда и будет повод пообщаться», — заявил Борис Бурдаев.

В марте 2009 года группа «Братья Грим», известная песнями «Кустурица», «Ресницы» и «Вернись», объявила о своем распаде. Борис рассказывал, что узнал об этом из соцсетей. В 2014-м он обвинил Константина в краже названия группы, а также авторских прав на исполнение песен.

Ранее россияне потеряли сотни тысяч рублей из-за отмены шоу Макса Коржа в Казахстане.

