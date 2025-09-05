Россияне потеряли сотни тысяч рублей из-за отмены шоу Макса Коржа в Алма-Ате

Россияне могли потерять сотни тысяч рублей из-за отмены шоу певца Макса Коржа в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщает сургутское издание «Вестник».

Жители ХМАО планировали посетить концерт 6 сентября, но команда Коржа не смогла найти организаторов, которые бы согласились провести мероприятие. Стадион, который должен был принять артиста, сослался на подготовку к важному футбольному матчу.

«Городские власти твердо приняли для себя решение, что не вывезут алматинский концерт. Никто не захотел брать на себя эту ответственность», — написал Корж, подчеркнув, что концерт был разрешен.

Житель Сургута Алексей потратил пять тысяч рублей на билет на концерт и 68 тысяч рублей на авиабилеты. Другая поклонница творчества артиста из этого города потратила около 75 тысяч рублей.

«Сейчас фандом массово борется, чтобы им вернули деньги хотя бы за купленные билеты на концерт. Пока никому ничего не вернули», — рассказал Алексей.

После отмены шоу Макса Коржа жители Казахстана стали переживать о судьбе концерта Backstreet Boys.

