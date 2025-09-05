На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне потеряли сотни тысяч рублей из-за отмены шоу Макса Коржа в Алма-Ате

Жительница Сургута потеряла 75 тысяч рублей из-за отмены концерта певца Коржа
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россияне могли потерять сотни тысяч рублей из-за отмены шоу певца Макса Коржа в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщает сургутское издание «Вестник».

Жители ХМАО планировали посетить концерт 6 сентября, но команда Коржа не смогла найти организаторов, которые бы согласились провести мероприятие. Стадион, который должен был принять артиста, сослался на подготовку к важному футбольному матчу.

«Городские власти твердо приняли для себя решение, что не вывезут алматинский концерт. Никто не захотел брать на себя эту ответственность», — написал Корж, подчеркнув, что концерт был разрешен.

Житель Сургута Алексей потратил пять тысяч рублей на билет на концерт и 68 тысяч рублей на авиабилеты. Другая поклонница творчества артиста из этого города потратила около 75 тысяч рублей.

«Сейчас фандом массово борется, чтобы им вернули деньги хотя бы за купленные билеты на концерт. Пока никому ничего не вернули», — рассказал Алексей.

После отмены шоу Макса Коржа жители Казахстана стали переживать о судьбе концерта Backstreet Boys.

Ранее Стивен Сигал назвал себя русским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами