Солист «Братьев Грим» перестал общаться с братом из-за наркотиков и гомосексуальности

Mash: певец Константин Бурдаев попросил заказчиков не ассоциировать его с братом-близнецом
Егор Алеев/ТАСС

Солист «Братьев Грим» Константин Бурдаев попросил заказчиков не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на директора артиста.

По данным издания, Бурдаев просит объявлять его как «солист группы «Братья Грим» или «Константин Грим». Директор музыканта рассказал, что певец перестал общаться с братом еще в 2009 году. Причиной этому стало то, что Борис принимал запрещенные вещества, оказался нетрадиционной ориентации и был другой политической позиции.

Директор певца заявил, что Борис Бурдаев проживает в Грузии. По его словам, музыкант ранее позволял себе выходить на сцену пьяным и употреблять наркотики. При этом отец артистов заявлял, что Борис живет в Москве и пишет песни на заказ.

В марте 2009 года группа «Братья Грим» объявила о своем распаде. Борис рассказывал, что узнал об этом из соцсетей. В 2014-м он обвинил Константина в краже названия группы, а также авторских прав на исполнение песен.

Ранее звезду «Уральских пельменей» выгнали с красной дорожки в Москве.

