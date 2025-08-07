Потерявшегося Евгения Петросяна нашли в Турции

«Потерявшегося» юмориста Евгения Петросяна нашли в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на подписчиков.

79-летний артист отдыхает на побережье Средиземноморья в турецком Белеке.

Петросян проводит отпуск с семьей в пятизвездочном отеле.

Накануне Mash сообщил, что Петросяна якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации.

До этого стало известно, что Петросян и Брухунова, а также их двое детей — пятилетний сын Ваган и годовалая дочь Матильда — остановятся в отеле Kempinski Hotel The Dome Belek. В номере знаменитостей три спальные комнаты и столько же санузлов, а еще джакузи, камин и личный бассейн. Неделя отдыха в этом отеле в турецком городе Белек стоит 1,8 млн рублей за двоих.

