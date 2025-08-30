Стало известно о новом ухудшении состояния Евгения Петросяна

Shot: юморист Петросян пожаловался на боли в груди и проблемы с дыханием

Юмористу Евгению Петросяну могло стать хуже из-за обострившихся проблем с сердцем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 79-летний народный артист РСФСР обратился за помощью к врачам недавно. Он якобы пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне гипертонии, которую у него выявили несколько лет назад.

Врачи запретили Евгению Петросяну сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертной деятельностью, уточняет издание.

Сам артист не комментировал сообщения о своем самочувствии.

В начале июля Telegram-канал Mash сообщал, что Петросяна якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации. После стало известно, что Петросян в это время отдыхал в Турции с молодой супругой Татьяной Брухуновой.

В конце июля с Евгения Петросяна и Елены Степаненко потребовали полмиллиона рублей.