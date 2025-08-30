На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новом ухудшении состояния Евгения Петросяна

Shot: юморист Петросян пожаловался на боли в груди и проблемы с дыханием
true
true
true
close
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Юмористу Евгению Петросяну могло стать хуже из-за обострившихся проблем с сердцем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 79-летний народный артист РСФСР обратился за помощью к врачам недавно. Он якобы пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне гипертонии, которую у него выявили несколько лет назад.

Врачи запретили Евгению Петросяну сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертной деятельностью, уточняет издание.

Сам артист не комментировал сообщения о своем самочувствии.

В начале июля Telegram-канал Mash сообщал, что Петросяна якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации. После стало известно, что Петросян в это время отдыхал в Турции с молодой супругой Татьяной Брухуновой.

В конце июля с Евгения Петросяна и Елены Степаненко потребовали полмиллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами