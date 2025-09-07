Таисия Повалий вспомнила, как ей угрожали на Украине

Певица Таисия Повалий призналась в шоу «Судьба человека», что ей угрожали на Украине после поддержки СВО.

Повалий отметила, что получала угрозы жизни из-за своей позиции. Также, по словам артистки, что из-за этого кто-то расквитался с ее друзьями.

«Для меня это был шок. Я не верила, что вот тебя все любят, боготворят, а потом в один момент ты просто оказалась предательницей», — поделилась артистка.

По словам Повалий, после ее переезда в Россию местные силовики провели обыск в ее доме на Украине. В итоге певицу лишили документов, договоров на песни. Позже была арестована вся ее недвижимость.

В мае 2024-го Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах. Артистка заявила, что проголосовала за «путь к свету и созиданию» и отметила, что счастлива сделать это в важный для нашей страны день.

В июле 2025-го Таисия Повалий, а также гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и народный артист России Дмитрий Певцов были объявлены в розыск на Украине.

