Украинка Таисия Повалий получила гражданство РФ и проголосовала

Певица Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах. Об этом сообщает mk.ru.

«Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня располняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа», — призналась исполнительница.

Артистка заявила, что проголосовала за «путь к свету и созиданию» и отметила, что счастлива сделать это в важный для нашей страны день.

В феврале Повалий получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. В СБУ указали, что накануне начала спецоперации Повалий уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля. Во время интервью московскому интернет-изданию артистка положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призвала к захвату всей территории Украины». В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте в Луганске и поддержала российских военных.

Накануне стало известно, что исполнительница шансона Любовь Успенская получила российское гражданство. Певица заявила, что ее «мечта сбылась».

Ранее Ивлеева пошутила о «голой» вечеринке на выборах президента.