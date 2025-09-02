На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таисия Повалий раскрыла свой главный страх

Певица Таисия Повалий заявила, что боится водить машину
Стрингер/РИА Новости

Певица Таисия Повалий рассказала в беседе с «Пятым каналом», что боится водить машину.

Повалий объяснила, что этот страх у нее появился еще в детские годы. По словам артистки, ее отец – профессиональный водитель.

«Я всегда сидела рядом. Мне казалось: «Ой, на нас едут все машины!» Поэтому этот страх детский не поборолся до сих пор», — поделилась певица.

По словам Повалий, она никогда не сдавала на права и не пыталась водить автомобиль.

Повалий призналась, что завидует смелости своей коллеги Любови Успенской, которая имеет права категории D. С ней артистка может водить автобусы.

В августе Успенская порадовалась, что сдала на права категории D. Благодаря им она смогла прокатиться на своем транспорте марки Mercedes-Benz. Певица решила сделать заезд и показать машину.

Исполнительница также продемонстрировала салон в автобусе с кожаными креслами и монитором. Из-за последнего знаменитость пошутила про шоу «Тачку на прокачку». Желание команды передачи добавлять мониторы в самые неожиданные места машины стало мемом в сети.

Ранее Любовь Успенская раскритиковала возлюбленного дочери.

