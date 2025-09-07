На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергею Орлову могут заблокировать счета из-за долга в 606 тыс. рублей

Комик Сергей Орлов не погасил выплаты по ИП суммой 606,5 тыс. рублей
true
true
true
close
ПЕТЯ ПЛОСКОВ/VK

Стенд-ап комику Сергею Орлову грозит блокировка счета. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, Орлов не погасил выплаты по ИП суммой 606,5 тысяч рублей. На данный момент на артисте нет исполнительных производств. При игнорировании долга на комика могут обратить внимание судебные приставы.

ИП Орлова специализируется на деятельности в области исполнительских искусств.

Орлов начал карьеру юмориста в студенческие годы, выступая в клубах. Артист был одним из организаторов первого в Якутии «Северного Stand Up клуба». В 2017 году комик завел канал на YouTube и начал выкладывать свои выступления.

В 2018 году Орлов принял участие и победил в комедийном фестивале «Панчлайн» в номинации «Лучший сольный концерт». После победы переехал в Москву, где почти сразу попал в «Stand Up Club #1». В 2020-м артист выступал со стендапом на шоу «Вечерний Ургант».

04 сентября Telegram-канал «Звездач» сообщал, что народный артист России Игорь Матвиенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 100 тыс. рублей.

Ранее Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России.

