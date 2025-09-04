У Игоря Матвиенко нашли долг перед ФНС

Народный артист России Игорь Матвиенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждает СМИ, на ООО «Продюсерский Центр Матвиенко» числится задолженность по налогам в размере 97 тыс. рублей. Другие детали не сообщаются.

В то же время «Звездач» напоминает, что Матвиенко владеет успешным концертным агентством, прибыль которого выросла на 53 млн рублей с 2023 по 2024 год. В 2023-м ООО «Р-Концерт» зарабатывало 18 млн рублей чистой прибыли, а годом позже — 71 млн рублей.

В 2022 году Игорь Матвиенко удостоился звания народного артиста России. Он сотрудничал с такими известными группами, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Город 312», а также артистами — Михаилом Гребенщиковым, Викторией Дайнеко и Сати Казановой.

Накануне стало известно, что у блогерши Иды Галич появились долги по налогам в несколько сотен тысяч рублей. Как сообщали СМИ, телеведущая задолжала ФНС 395 тысяч рублей по своему ИП, связанному с деятельностью рекламных агентств.

