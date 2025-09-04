На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Игоря Матвиенко нашли долг перед ФНС

«Звездач»: продюсер Игорь Матвиенко задолжал ФНС почти 100 тысяч рублей
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Игорь Матвиенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждает СМИ, на ООО «Продюсерский Центр Матвиенко» числится задолженность по налогам в размере 97 тыс. рублей. Другие детали не сообщаются.

В то же время «Звездач» напоминает, что Матвиенко владеет успешным концертным агентством, прибыль которого выросла на 53 млн рублей с 2023 по 2024 год. В 2023-м ООО «Р-Концерт» зарабатывало 18 млн рублей чистой прибыли, а годом позже — 71 млн рублей.

В 2022 году Игорь Матвиенко удостоился звания народного артиста России. Он сотрудничал с такими известными группами, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Город 312», а также артистами — Михаилом Гребенщиковым, Викторией Дайнеко и Сати Казановой.

Накануне стало известно, что у блогерши Иды Галич появились долги по налогам в несколько сотен тысяч рублей. Как сообщали СМИ, телеведущая задолжала ФНС 395 тысяч рублей по своему ИП, связанному с деятельностью рекламных агентств.

Ранее сообщалось, что Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами