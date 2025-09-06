Путин наградил орденом автора песни «Антошка»

Президент РФ Владимир Путин наградил поэта, писателя и драматурга Юрия Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Энтина Юрия Сергеевича», — говорится в документе.

Юрий Энтин — популярный советский и российский поэт-песенник. Он написал тексты песен и сценарии к знаменитым мультфильмам: «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Голубой щенок» и другим. На его счету стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на стихи Энтина звучат более чем в 100 фильмах.

Детские песни на его лирику стали настоящей классикой, знакомой каждому поколению. В частности, одной из первых в эфире радиопередачи «Доброе утро!» прозвучала песня «Антошка-Антошка» на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского.

21 августа Путин поздравил Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения. Глава РФ отметил талант поэта и его большой вклад в развитие традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации.

