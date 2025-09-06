На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил орденом автора песни «Антошка»

Путин удостоил поэта Юрия Энтина ордена «За заслуги в культуре и искусстве»
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил поэта, писателя и драматурга Юрия Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Энтина Юрия Сергеевича», — говорится в документе.

Юрий Энтин — популярный советский и российский поэт-песенник. Он написал тексты песен и сценарии к знаменитым мультфильмам: «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Голубой щенок» и другим. На его счету стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на стихи Энтина звучат более чем в 100 фильмах.

Детские песни на его лирику стали настоящей классикой, знакомой каждому поколению. В частности, одной из первых в эфире радиопередачи «Доброе утро!» прозвучала песня «Антошка-Антошка» на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского.

21 августа Путин поздравил Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения. Глава РФ отметил талант поэта и его большой вклад в развитие традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации.

Ранее Путин наградил орденом певца Лепса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами