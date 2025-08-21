На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил автора песни «Антошка» с юбилеем

Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил поэта, писателя и сценариста Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

В частности, Владимир Путин отметил талант поэта и его большой вклад в развитие замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации и пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

«Тысячи людей — и в нашей стране, и далеко за ее пределами – знают и искренне любят Ваше многогранное творчество», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Юрий Энтин — популярный советский и российский поэт-песенник. Автор стихов песен и сценариев многих знаменитых мультфильмов: «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Голубой щенок» и многих других.
На его счету стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на стихи Энтина звучат более чем в ста кино- и телефильмах.

Детские песни на его стихи стали настоящей классикой, знакомой каждому поколению. Одной из первых в эфире радиопередачи «Доброе утро!» прозвучала песня «Антошка-Антошка» на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского.

В 2021 году Юрию Энтину была вручена Национальная анимационная премия «Икар» в номинации «Мастер».

Ранее в АСТ назвали любимую книгу поэта Юрия Энтина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами