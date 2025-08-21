Путин поздравил автора песни «Антошка» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил поэта, писателя и сценариста Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

В частности, Владимир Путин отметил талант поэта и его большой вклад в развитие замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации и пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

«Тысячи людей — и в нашей стране, и далеко за ее пределами – знают и искренне любят Ваше многогранное творчество», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Юрий Энтин — популярный советский и российский поэт-песенник. Автор стихов песен и сценариев многих знаменитых мультфильмов: «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Голубой щенок» и многих других.

На его счету стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на стихи Энтина звучат более чем в ста кино- и телефильмах.

Детские песни на его стихи стали настоящей классикой, знакомой каждому поколению. Одной из первых в эфире радиопередачи «Доброе утро!» прозвучала песня «Антошка-Антошка» на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского.

В 2021 году Юрию Энтину была вручена Национальная анимационная премия «Икар» в номинации «Мастер».

Ранее в АСТ назвали любимую книгу поэта Юрия Энтина.