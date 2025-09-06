На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил Лепса орденом

Путин удостоил певца Григория Лепса ордена Дружбы
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы певца Григория Лепса. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что награда артисту присвоена за большой вклад в развитие культуры и искусства в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орден Дружбы вручается с 1994 года. Его могут получать как россияне, так и иностранцы. Орден представляет собой пятиконечную звезду с лучами. В ее центре изображен земной шар, а вокруг него — венок из лавровых ветвей с рубинами. Сзади ордена размещена надпись: «Мир и дружба». Награду носят на левой стороне груди.

Тем же указом Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В тексте документа исполнительница упоминается как заведующая кафедрой «Московского государственного института культуры».

Ранее Лепс снялся с 19-летней невестой и ответил на критику их пары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами