Путин наградил Лепса орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы певца Григория Лепса. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что награда артисту присвоена за большой вклад в развитие культуры и искусства в РФ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Орден Дружбы вручается с 1994 года. Его могут получать как россияне, так и иностранцы. Орден представляет собой пятиконечную звезду с лучами. В ее центре изображен земной шар, а вокруг него — венок из лавровых ветвей с рубинами. Сзади ордена размещена надпись: «Мир и дружба». Награду носят на левой стороне груди.

Тем же указом Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В тексте документа исполнительница упоминается как заведующая кафедрой «Московского государственного института культуры».

Ранее Лепс снялся с 19-летней невестой и ответил на критику их пары.