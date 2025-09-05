Суд отказал Аглае Тарасовой в просьбе закрыть заседание: «Приобщить к делу диагноз»

Суд отказал в закрытии процесса над Аглаей Тарасовой по делу о наркотиках

Домодедовский городской суд отклонил ходатайство адвоката актрисы Аглаи Тарасовой о закрытии судебного заседания. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ходе заседания актриса заявила судье о намерении раскрыть «важные личные обстоятельства», а ее защитник упомянул о желании приобщить к делу «диагноз одного из близких людей подзащитной». Согласно информации издания «СтарХит», на суде актриса сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка — именно для них она провезла наркотик через границу. Однако суд не удовлетворил просьбу об обеспечении конфиденциальности процесса.

Перед началом заседания Тарасова появилась в зале суда в капюшоне и темных очках, игнорируя вопросы представителей СМИ.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса.

Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. Накануне стало известно, что в Москве начался суд об избрании меры пресечения для по делу о контрабанде наркотиков.

Ранее появилась информация, что Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками.